Alors j'ai pour idée de lancer une pétition pour que 2B de Nier Automata soit intégrée à PUBG et...Euh wait ?Han ! C'est bon ! Le Crossover Nier Automata x PUBG débarque de nulle part sans même que l'on ne l'ait demandé... On a même Kainé de NieR Replicant ver.1.22474487139 !Bon bah, on va modifier la pétition pour qu'elle arrive dans Fortnite du coup...

Like

Who likes this ?

posted the 04/03/2022 at 09:28 PM by suzukube