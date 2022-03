SalutMon RPG de style Japonais "Light Fairytale Episode 1" est maintenant disponible en version collector physique sur PS4 via l'éditeur Red Art Games!Cette édition comprend la bande son sur CD ainsi qu'un livret.Disponible maintenant sur le site de l'éditeur en quantité limité:Au passage, la version Nintendo Switch (digitale) a été validée par Nintendo et devrais sortir le mois prochain!Plus d'infos:Voici la bande-annonce. Merci

Who likes this ?

posted the 03/31/2022 at 05:01 PM by kamuikun