à l'instart de Sea of Thieves , l'equipe avait complètement rebooté le jeu avec une refonte complète de la conception et de la direction du jeu .on se dirigent donc vers un titre multijoueur dans un monde ouvert dans lequel les humains auront des relations particulières avec les animaux.et donc une sortie repoussé à 2024 .

Who likes this ?

posted the 03/28/2022 at 10:30 AM by mafacenligne