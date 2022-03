Maximisez votre barre de vie en gagnant 42.000 XP en début de jeu en triggant un MidBoss assessible dès le début du jeu ! Voici la méthode en vidéo (grossièrement, il faut empoisonner le boss).Vous pouvez également :- Gagner 50.000 XP en tuant un dragon géant AFK plus loin.- Récupérer l'épée Ardente dès le début du jeu (elle fait des Kaméhaméha)- Trouver des zones où les mobs se battent entre eux et récupérer l'XP sans rien faireSi vous êtes sur PS5, je peux même vous indiquer où trouver une zone où vous aurez carrément 6K runes toutes les 10 secondes! Elle a été nerfée avec les patchs, mais en jouant avec le jeu physique sans mise à jour, vous y aurez toujours accèsN'hésitez pas à récupérer vos 3 invocations (surtout celle du chien loup errant là qui empoisonne tout sur son passage) et à les spammer toutes en même temps face aux boss (et utilisez les précipices quand vous le pouvez, c'est du One Shot) !Par contre, évitez de vous en vanter sur les réseaux sociaux, sinon on vous expliquera que cela ruine votre expérience du jeu car visiblement, on a pas le droit de s'amuser sur Elden Ring (nan nan nan c'est un jeu pour joueurs sous testostérone, les vrais. Les autres, retournez jouer à Kirby et le Monde Oublié). Pour être heureux, jouez cachés !