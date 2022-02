Rejoignez-nous le 8 mars prochain à 17 heures PST sur Twitch pour le show d'annonce de l'EVO 2022 ! Bien que nous soyons reconnaissants pour tous les jeux extraordinaires qui nous rejoindront cette année à Las Vegas, nous souhaitons vous informer à l'avance que Super Smash Bros ne reviendra pas. Depuis 2007, nous avons vu des moments historiques de Super Smash Bros créés lors des événements de l'EVO. Nous sommes attristés que Nintendo ait choisi de ne pas poursuivre cet héritage avec nous cette année. À l'avenir, nous espérons pouvoir à nouveau célébrer la communauté Super Smash Bros à ses côtés.

Lors de l'annonce du rachat de l'Evolution Championship Series par Sony Interactive Entertainment avec l'aide de RTS, société de gestion de talents cofondée par la streameuse Imane "Pokimane" Anys, certains adorateurs de la scène eSport et versus fighting craignaient que Nintendo soit mis à l'écart même si la Japan Fighting Game Publisher Roundtable assurait avoir été consulté par Sony et n'avait pas peur pour l'avenir de la compétition.Finalement, contrairement aux inquiétudes de la communauté, c'est carrément Nintendo qui a décidé de se désengager de l'EVO et cela pourrait expliquer la surprenante association avec Panda Global pour lancer le premier circuit de tournoi officiel Super Smash Bros.L'Evolution Championship Series revient du 5 au 7 août 2022 à Las Vegas (Nevada).