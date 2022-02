Excellente nouvelle : Si vous jouez dans la résolution des jeux Nintendo Switch, et au framerate courant de la console de Nintendo (540p 30fps), vous pourrez tenir 3h30 sur Control avec la console de Valve !Résumé en une image :De mon côté, l'autonomie de ma Nintendo Switch OLED oscille entre 4h et 9h selon les jeux auxquel je joue ( et Ori est superbe sur l'écran OLED. Merci Microsoft).Sinon... J'suis en train de me dire que le GPD Win Max, c'est sympa aussi ! Et 100% compatible niveau jeux ^^ !Par contre, c'est une carte graphique Intel T_T !