Choses intéressantes:

- Le 21 janvier, Yasunori Mitsuda a déclaré sur Twitter qu'il travaillait sur un projet qui sera annoncé ce mois-ci (février). Le même jour, Monolith Soft a annoncé que le 31 janvier, vous ne pourrez peut-être pas accéder à son site Web en raison d'une "maintenance du serveur".

- Le site Web est maintenant lumineux avec un tout nouveau design.

- En bas maintenant, il est écrit © 2022 MONOLITH SOFTWARE INC. (avant, c'était 2017).

- Dans la section "NEWS", ils ont supprimé toutes les news précédentes datant de 2017-2022 et maintenant il n'y a plus que 4 news. On dit que le 28 février ils intégreront "Monolith Soft Kyoto Studio" avec "Monolith Soft" sur Twitter et Facebook ce qui me fait penser qu'ils annonceront leur nouveau jeu ou la date de sortie de BotW 2 ou les deux ce mois-ci (ils ont été travaillant sur leur nouveau jeu pendant 4 ans, depuis la sortie de Xenoblade 2).

NintendoMaster

Traduction du post Reddit :