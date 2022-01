Salut !En ce dimanche soir, j'aimerais savoir quels sont vos jeux du moment ?Du rétro ? Du MMO ? Du jeu solo récent ?Pour les curieux, en ce moment je suis sur ces jeux là :Et qu'attendez-vous le plus le prochain mois ? J'entends au loin Elden Ring et Horizon 2, mais y a t'il des jeux moins connu que vous attendez ?Perso Edge of Eternity sur PS5 me fait bien envie !