Windows 10, AMD Ryzen 7 5800U, 16GB LPDDR4x 4266MHz RAM, 2TB M.2 SSD, 7-inch 800p 60Hz IPS display.Architecture CPU Zen 3, la console parfaite pour pas mal d'utilisateurs de Gamekyo qui n'auront plus de problème d'espace ou de puissance. Il se peut que la résolution et la fréquence de l'écran soit encore un peu faible pour les plus exigeants. Personnellement, j'aime beaucoup l'écran de ma Switch OLED et j'aurais aimé retrouver le même type d'écran sur cette machine, dommage.Notez que la Next Pro vous permet d'obtenir carrément un Ryzen 7 5825U, qui n'est pas encore disponible sur le marché.Pour les performances, on peut atteindre les 344 fps dans Peppa Pig, 23 fps dans Minecraft (ou 60 fps avec 20 chunks), 48 fps dans Spyro le Dragon et 100 fps dans Fortnite (contre 30 fps sur Nintendo Switch OLED).La console (enfin le PC) n'est pas encore disponible en précommande, l'ancien modèle étant à 1049 € ( https://amzn.to/34NQ8EH ). On espère un tarif sous les 1300 € en Europe.