Hello! J'ai un abonné qui m'a exposé le problème suivant : Il a acheté cet écran : Samsung QE65Q80A et il voulait savoir comment faire tourner un jeu en 120 hz dessus.Du coup, je me rends compte que c'est un écran avec une dalle 100 Hz (?!) et seule la prise "HDMI 4" permet de faire passer du 120 Hz + VRR... Soit. Je suppose que la TV drop les frames au-dessus 100 fps, et doit utiliser le VRR pour stabiliser le tout.Je voulais juste vous demander :- À quoi ça sert un écran 100 Hz ?!Pourquoi l'écran n'est pas directement avec une dalle 120 Hz ? Je pensais que la norme était 60 Hz ou 120 Hz pour les écrans... Même si j'ai vu certains téléphones à 90 Hz. Il y a vraiment une norme d'appareil fonctionnant à 100 Hz, mis à part un PC ? Des lecteurs Blu Ray peut-être ? Là, le concept m'échappe totalement... On dirait qu'ils se sont dit qu'en Europe, à une époque, on était en 50 Hz et HOP ! ON DOUBLE LA FRÉQUENCELe pire, c'est qu'on est sur un écran à plus de 1000 € quand même :/