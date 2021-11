Bonjour à toutes et tous,je ne sais pas si vous connaissez la Polymega, il s'ait d'une console rétro basée sur des logiciels d'émulation performants et qui à travers divers modules permet de jouer à une large variété de consoles.Sur le papier la promesse est impressionnante même si le prix de la machine et des modules pourra en rebuter plus d'un.Voici le site officiel de la machineLa machine a eu beaucoup de retard mais elle est finalement sortie.Les essais et revues que nous pouvons trouver sur internet sont plutôt positifs dans l'ensemble.Ils viennent d'annoncer une compatibilité future avec les jeux N64.Je suis intéressé par cette machine et ses modules, possédant une collection sympa de jeux rétro.Le prix est évidemment élevé et certains vont arguer qu'avec un Rasberry ou des émulateurs PC, on peut avoir 155641 jeux pour rien.Certes, mais l'audience n'est pas la même.Y a t'il sur Gamekyo des gens intéressés par cette machine?Y en a t'il qu'il la possède même?Quel est votre avis? sentiment? retour?Il existe également les machines d'Analogue également qui sont très intéressantes (chères également et qui ne font fonctionner qu'une machine globalement), fonctionnant sur les technologies FPGA.Est-ce que quelqu'un possède une de ces machines?Merci!