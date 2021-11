Critique du site Forbe qui a vu la serie en entier.La chose qu'on pouvait déjà voir via les trailer, c'est le coté kitsh de la serie. L'eclairage et la photographie sont incohérents et le rendu global fait tres amateur.La série alterne les moments un peu sombres type films noirs et les moments ultra colorés type "Speed Racer" (autre adaptation d'animé) des Wachowski, ce qui entraine un sentiment d’incohérence de plus.Les acteurs sont plutôt très bons et impliqués dans leurs rôles, mais ne sont pas aidés par des dialogues insipides et forcés, sans compter le cadrage des séquences d'action qui sont juste à côté de la plaque.Pour ce qui est purement de l’adaptation il y a du bon, mais malheureusement il y a beaucoup de mauvais.La meilleure façon de considérer cette série par rapport à l'anime original est de se dire qu'il s'agit plus d'un remix que d'une adaptation directe. Les personnages et les événements se succèdent dans un ordre différent mais tendent à se terminer de la même façon à quelques exceptions près.Les vaisseaux spatiaux ressemblent à ce qu'ils sont dans l'anime. Les effets spéciaux dans l'espace sont superbes et la musique de Yoko Kanno est évidement parfaite.Cependant l'anime original était construit autour d'épisodes qui était pour la plupart des histoires one shot et d'autres qui faisaient parti de l'arc fil rouge. Tout ce qui tournait autour du Syndicat, Vicious et Julia étaient beaucoup plus mystérieux et se déroulaient dans le fond de l'histoire.Mais dans cette version, le Syndicat, Vicious et Julia sont présents dans presque tous les épisodes et jouent un rôle important dans l'histoire globale. Cela n'aide donc pas des personnages comme Vicious dont la menace venait en grande partie de sa nature mystérieuse et insondable.Les décors ne sont pas aussi convaincant que dans l'anime original et manque de cohérences.Les combat sont rigides, peu naturels et trop mis en scène.Certains des effets spéciaux utilisés dans les scènes de combat ne fonctionnent pas non plus très bien, Pierrot Le Fou en étant probablement le meilleur exemple.Le mixage des différentes histoires ne fonctionnent pas vraiment sauf vers la fin ou certains points se rejoignent. Malheureusement, la majorité de cette série n'est qu'un gâchis.Cowboy Bebop se rate donc aussi bien en tant qu'adaptation qu'en temps que série autonome. Peut-être qu'une saison 2 changera la donne, mais en l'etat cette saison 1 est difficile à regarder et va certainement exaspérer les fans de l'anime original.RDV le 19 Novembre pour juger sur piece.