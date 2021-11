Allez-vous jouer à Forza Horizon en 30 ou en 60 fps ?

Question qui pourrait paraître débile, qui vous est posée par votre SuzuKube national :Je me suis pris une putain de claque en lançant le jeu dans sa version 4K 30 fps sur Xbox Series X et... J'avoue, c'est probablement le plus beau jeu de course que j'ai vu à ce jour. Et il est ultra fun !J'me suis dit : jeu d'arcade, vas-y on va se le taper en 60 fps, et j'sais pas, j'ai eu une douche froide :En 60 fps la magie ne marche plus pour moi, j'ai l'impression de jouer à Forza Horizon 4.5...Bon, en plus, en jouant dans ce mode de jeu, le jeu ressemble comme deux gouttes d'eau à sa version Xbox One X, sauf qu'au lieu d'être en 30 fps, c'est en 60 fps...J'ai relancé le jeu sur Xbox Series S en mode qualité, et pareil, c'est trop beauEt là encore, par curiosité, j'ai passé le jeu en mode performance 1080p et... Je ne suis pas super convaincu par ce mode de jeu :Je ne sais pas trop quoi en penser, je préfère vraiment jouer à ce jeu (qui pourtant est un jeu de voiture bien dynamique) en mode qualité. Peut-être par habitude ? Pire, je trouve le mode qualité en 30 fps vraiment agréable (je n'ai pas la sensation d'avoir des images hachées), un peu à l'image des 30 fps de Marvel's Spider-Man pour donner un point de comparaison...Et j'ai vraiment la sensation d'avoir un truc "nouveau" en jouant en mode qualité (peut être les éclairage, la densité de végétation, les reflets, j'sais pas, le tout est vraiment top dans ce mode).Et vous, quel sera votre choix ? 60 fps obligatoire dans ce jeu au point de devoir mettre à la poubelle la version Xbox One X ? Les 30 fps sont largement suffisant pour profiter du jeu avec son meilleur maquillage ? Je suis curieux de vous lire !