Beaucoup de mouvements du côté des meilleures ventes de l'histoire de Nintendo, avec notamment Zelda BOTW qui passe de la 18e à 14e place en passant devant Wii Fit, Mario Kart DS, Pokémon Gold/Silver et Nintendogs. Il y a désormais six jeux Switch dans le top 20.



Twitter Oscar Lemaire

1er : Mario Kart 8 Deluxe (38,74 millions, +1,66)2e : Animal Crossing: New Horizons (34.85 millions, +0,96)3e : Super Smash Bros. Ultimate (25.71 millions, +0,94)4e : The Legend of Zelda: Breath of the Wild (24.13 millions, +0,93)5e : Pokémon Epée et Bouclier (22.64 millions, +0,79)6e : Super Mario Odyssey (21.95 millions, +0,55)7e : Super Mario Party (16.48 millions, +0,76)8e : Pokémon: Let’s Go, Pikachu/Evoli (13.83 millions, +0,26)9e : Splatoon 2 (12.68 millions, +0,23)10e : Ring Fit Adventure (12.21 millions, +0,95)New Super Mario Bros. U Deluxe (11.48 millions, +1,37 depuis le 1er avril)Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (7.45 millions, +0,77)The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (3.60 millions, nouvelle entrée)New Pokémon Snap (2.19 millions hors Japon, +0,15)Mario Golf: Super Rush (1.94 millions, +0,60)Miitopia (1.37 millions, +0,33)