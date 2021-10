Ah... La Nintendo Switch OLED. Ca faisait une semaine que je l'attendais, sans non plus trépigner d'impatience. Il faut dire qu'à la base, c'est une console que je ne voulais pas spécialement à la maison. 359 € pour un simple écran OLED, un meilleur pied de support "Table Top" et un port Ethernet, non merci.Mais plus les semaines passais, et plus voir cette console partout me donnait envie d'en avoir une. Il faut dire qu'elle est de la même couleur que la Xbox Series S, petite console que j'adore tant, et que la Switch est probablement ma console préférée de tous les temps (oui, rien que ça). En tous cas, je n'ai jamais passé auparavant autant de temps sur une console, elles sont toujours avec moi ! Car oui, en plus, j'en ai plusieurs de ces petites bestioles...L'effet Wahoo est-il bien là ? Oui... Il faut dire que les noirs bien profonds et les couleurs vives sied bien à l'écran OLED. Le bémol, c'est que Nintendo a vraiment abusé avec le mode "Saturation couleur vive", qui booste encore les couleurs donnant l'impression qu'il y a un faussé entre l'écran IPS de la Switch, et le OLED de la Switch OLED, sauf qu'en passant en "saturation normale", on se rend compte que certes, c'est plus joli, certes, les noirs sont plus profonds, et sur certains jeux (coucou Baba is You), c'est presque magique, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas vraiment une façon de redécouvrir ses jeux... Surtout si vous aviez un écran OLED à la maison !Par contre, il est vrai que lorsque je reviens sur ma Nintendo Switch Animal Crossing, les "épaisses" bordures noires autour de "l'ancienne génération" est ce qui me gène le plus... Et si on a parlé de docks interchangeables, dans les faits, je ne vous le recommande pas. Je n'ai pas bien étudié la chose, mais ma Switch "flotte" dans le nouveau dock, alors que la Switch Oled "coince" un peu dans le nouveau. Alors oui, ça marche, mais j'ai un peu peur des rayures sur l'écran de la Switch Oled, j'ai l'impression que les patins tombe maintenant pile dessus plutôt que sur les côtés en plastique de la console. Pensez-y si vous souhaitez interchanger les docks de vos Switch !Ma conclusions est la même que celle de tout le monde : Si vous vouliez acheter une Switch, sautez sur ce modèle. L'ancien prix conseillé de la Switch était de 329 €, la Switch OLED peut être trouvée à 319 € (à la Fnac) , à ce prix... Inutile de faire 50 € d'économies : prenez ce qui se fait de mieux en matière de Switch.Si vous aviez une Switch LITE et que vous avez envie de jouer sur un écran de TV ou dans des conditions moins précaires, c'est le moment : Essayez de l'avoir avec un peu de patience avec 40€ de bons d'achats comme moi, et c'est Bueno !Si vous avez une Switch (surtout une collector v2), vous pouvez largement faire abstraction de celle-ci. Un adapteur USB Ethernet vous permettra de jouer en LAN, et même si le plus grand écran est appréciable, dites-vous bien que vous bénéficiez d'un meilleur PPP et donc d'un aliasing réduit dans les jeux par exemple... Même si HEY, les bordures noires sont pénibles, mais en vrai, l'écran IPS de la SWITCH est de bonne qualité en terme de contraste et de rendu des couleurs ! Pensez à l'écran d'un iPhone XR par rapport à celui d'un iPhone 11 par exemple ^^ !Il y en a d'autres parmi vous qui ont craqué pour la Switch OLED ?