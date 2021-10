TOP 30

C'est terrible à dire mais la PS5 au Japon, je pense que c'est définitivement foutu!Non seulement la Switch rafle tout mais le vrai drame c'est qu'en fait la PS4 semble également ne pas souffrir de la présence de sa remplaçante avec 1 seul jeu PS5 pour 6 jeu PS4.Pourtant ce sont des jeux sorti multi PS4 et PS5, on ne peut pas dire c'est la folie côté sortie donc ne pas voir un seul jeu PS5 arrivé à tenir 2 semaines d'affilées et cela juste dans le TOP 30 c'est carrément dingue. On arrive dans la période de noël, heu dans la période Nintendo donc cela risque d'être encore plus tendu pour exister.Maintenant je suis curieux de voir le score de l'ultime espoir pour la PS5 à savoir Demon Slayer (qui a cartonné en manga, anime et au cinéma) mais voilà le problème c'est que Demon Slayer sort également sur PS4, je ne vois pas comment Sony peut rétablir la situation au Japon.4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,257 (4,085,509)5 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 11,936 (4,450,954)6 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 11,257 (2,862,651)7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 10,699 (2,225,165)9 [PS4] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) – 8,589 (140,834)10 [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 7,787 (144,966)11 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 6,988 (2,394,560)12 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,795 (6,897,719)13 [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (Falcom, 09/30/21) – 5,733 (55,847)14 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 5,689 (4,158,288 )16 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 5,427 (900,430)17 [NSW] FIFA 2022 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 5,416 (18,801)18 [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set (Bandai Namco, 09/24/21) – 5,358 (57,329)19 [PS4] FIFA 2022 (Electronic Arts, 10/01/21) – 5,074 (31,010)20 [PS4] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 4,042 (211,047)21 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3,837 (811,577)22 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 3,625 (2,002,136)25 [PS4] Judgment (New Price Version) (Sega, 04/22/21) – 2,843 (53,086)26 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 2,701 (3,955,037)27 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,621 (1,883,584)29 [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 2,325 (145,250)30 [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 2,221 (243,566)