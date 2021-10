Jeux Vidéos

Voilà ma biche ! En faite j'aimerais savoir comment fonctionne sur Nintendo le système de pré-installation de soft ? J'ai déjà vu des jeux que j'avais acheté (oupar exemple) surde Nintendo être installé quelques jours avant leur sortis.Concrètement est-ce un code que je dois recevoir de la part de tendo pour que le jeu puisse fonctionner ? Et pourquoi ne pas faire l'installation des jeux un jour avant la sortie ? Car par exemple pourlà j'ai déjà le jeu sauf qu'il me manque un truc pour que le jeu se lance.Si vous pouviez me donner des informations complémentaire pour ma culture perso ça serait louable de votre part camarade de Gamekyo !