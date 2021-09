Au cours des prochains mois, la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura, l'autrice-compositrice-interprète australienne Tones And I, le rappeur brésilien Emicida et l'artiste de pop japonais et producteur musical Gen Hoshino disposeront tous de leur expérience dédiée dans Fortnite.

De nouveaux événements musicaux arrivent dans Fortnite !Pas d'autres informations sur la venue de Aya dans Fortnite pour le moment. Notez que Leylat el-Omr de Mohamed Hamaki, sera non seulement interprété pour la première fois dans Fortnite, mais également disponible en tant que danse dans la boutique de Fortnite !Tout cela fait partie de la série Onde Sonore de cette nouvelle saison de Fortnite !BONUS : Chun-Li dansant sur du Boney M.