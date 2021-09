Le Toulouse...le Tokyo Games Show approche avez-vous des attentes?



Cela fait un moment que le TGs a perdu de sa superbe voir même ne necessite plus vraiment l'envoi de journaliste. La ou le Covid ayant également assombri la situation.



Personnellement cela va de pair avec le Japon en général et ce n'est pas les JO (que je n'ai pas suivi) qui vont me faire changer d'avis.



Le projet que j'attends le plus par curiosité c'est Pragmata de Capcom sur Ps5 (sur Xbox je ne sais pas si il est prévu).



Platinum j'en attends une surprise mais avec le temps je trouve qu'ils sont moins flamboyants, perdant leur état de grâce.



De certains on a du mal à les voir dégainer une surprise: Atlus, Bandai namco ou Level 5



Peut-être Sega après tout, à un moment y'a bien un truc qui va faire boom!