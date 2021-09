La Nintendo Switch OLED arrive très bientôt ! Et nombreux sont (déjà) les déçus sur l'arrivée de cette nouvelle console, qui devront se tourner vers d'autres solution.Au dela du Steam Deck, Apple propose une expérience de gaming excellente avec l'iPad Mini ! Vous pourrez même jouer à des jeux Nintendo dessus !Mario Kart Tour, Pokémon Unite, League of Legends Wild Rift, Fortnite (euh non, appel lors du procès en cours), Genshin Impact, PUBG, Call of Duty Mobile, de nombreuses grandes licences du jeu vidéo sont disponibles sur la tablette portative d'Apple - qui est compatible avec la DS4 et la manette Xbox ! La DualSense est également supportée, avec la possibilité de jouer aux jeux PS5 sur votre iPad Mini... en Streaming, bien entendu ^^ !Qui a encore besoin d'une Nintendo Switch en 2021 pour le jeu mobile (enfin sauf ceux qui veulent jouer à WarioWare, Advance Wars ou Metroid Dread par exemple) ?Il reste tout de même un COUAC : L'iPad Mini est proposé à 559 €, soit 60 € de plus que le prix d'une PS5 - mais il permet de faire tellement plus que du gaming