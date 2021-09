Let's Play

Pour la seconde fois, Kojima Production a réussi à me dégoter une droite en pleine face. Je ne saurais dire à quoi cela est du. Augmentation de la résolution ? Framerate supérieur ? Aliasing mieux géré ? Distance d'affichage plus élevée ? Meilleur LOD ? Je n'en sais trop rien. Et @LeonR4 vous répondra bien mieux que moi à cette question !Ce que je sais, c'est que Death Stranding a réussi à me décrocher la mâchoire une seconde fois, 2 ans après sa première sortie, le 9 novembre 2019.L'occasion de revoir le début du jeu sous un autre angle, mais, et on va en reparler dans une seconde vidéo, de me rappeler également que la rejouabilité du titre laissait à désirer ! Mais ça, on le verra dans une seconde vidéo...Mais vous, êtes-vous hypé à l'idée de refaire ce Death Stranding dans de nouvelles conditions ? J'envie ceux qui vont le découvrir, j'aurais bien effacé ma mémoire pour retourner dans ce monde si mystérieux au premier abord, et pourtant si riche et cohérent...Encore merci à Hideo Kojima pour avoir partagé avec nous cette fabuleuse histoire, digne des meilleures séries que l'on peut trouver sur Netflix, par exemple !