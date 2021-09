C'est pas mon délire, et je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est marrant! Comme ça les gosses de 12 ans ils auront envie de porter du Balenciaga à l'école dès le CM1.Malheureusement, si vous vouliez les versions réelles de cette collector, les Hoodies sont déjà Soldout à peine 40 minutes après la mise à jour dans le jeu : https://www.balenciaga.com/en-en/fortnite©2021-hoodie-medium-fit-white-578135TLVO49040.html La fine fleur de la mode arrive dans un des jeux les plus populaires du moment ^^ !

Défiler sur le podium, ce n'est pas que de la frime. C'est avant tout se montrer tel qu'on est. Le 21 septembre à 2h du matin (CEST), la mode virtuelle prend vie dans Fortnite. Découvrez Ramirez, Cabot et d'autres personnages exprimer leur individualité d'une toute nouvelle manière grâce à l'ensemble Ligne Balenciaga. Montrez au reste du monde toute votre étrangeté avec les objets de l'ensemble, des aérosols gratuits, l'accueil à la Une Étrange époque et une campagne de fortographies intégrée au jeu. Voici tous les objets qui font leur arrivée dans la boutique d'objets, inspirés de véritables articles du catalogue d'archive de la maison de haute couture de luxe Balenciaga.

posted the 09/21/2021 at 12:29 AM by suzukube