Hello ^^ ! J'ai pu m'entretenir un peu avec Pearl Abyss (Black Desert Online) et surtout avoir quelques images comparatives du FSR, sur des cartes graphiques très modestes ! Je me suis dit que cela pouvait vous intéresser un peu sur Gamekyo, j'espère ne pas me tromper.GTX 1060 :GTX 1660 TI :Et même si vous n'êtes pas intéressé par le gain de performance, vous pouvez utiliser le FSR pour gagner en netteté de l'image ^^ !Sans :Avec :Cette technologie risque de donner un second souffle à nos PS5, Xbox Series X et S, j'imagine déjà du Ray Tracing, 60 fps et 4K via le FidelityFX !