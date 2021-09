Pour tous ceux qui ont découvert Populous sur 16 bits ou sur consoles, voici une vidéo qui va retracer la genèse de ce titre culte, devenu le premier God Game de l'histoire.Et vous allez voir que la création de Bullfrog et de Populous n'est qu'un gros concours de circonstances improbables, entre une boite d'import-export de boites de haricots qui va recevoir des Amiga 1000, et des rencontres impromptues au bar qui vont amener au développement d'un jeu.Sans oublier Nintendo qui vu le succès gigantesque du jeu va demander à EA de faire une conversion pour en faire un titre de lancement sur Super Famicom au JaponJe vous laisse découvrir la suite.Bonne vidéo

posted the 09/11/2021 at 07:54 AM by jedi