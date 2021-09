Selon le site Igor’s Lab, les conclusions d'Austins seraient fausses.Pour être très précis, vu qu'on va me sauter à la gorge (putaclic toussa toussa), les températures de fonctionnement du CPU sont plus basses :40° contre 51°, L'air évacué est par contre effectivement un peu plus chaud - surement dû à la chauffe plus importante du SSD. Selon Aristeidis Mpitziopoulos, « C’est loin d’être pire, c’est même beaucoup mieux, car les priorités ont été redéfinies ».On rappellera en plus que la console se paye le luxe de peser 300 grammes de moins.Un article très intéressant est proposé par JeuxVideo.com sur la bête.Merci @Erros pour le tip.La vidéo d'Austins : https://youtu.be/taKKVBVoKhg