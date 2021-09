Aujourd'hui, je vous propose un comparatif de l'exclusivité Xbox Series X et S (et PC) avec sa version PS5 !Résumé :- Pas de Ray Tracing- Des temps de chargements 2 fois plus long- Une résolution meilleure- Un framerate moins bon-----Traduction :- PS5 n’utilise aucune sorte de Ray-Tracing. Dans la série X, ils ont mis en œuvre Ray-Tracing (partiellement) dans l’occlusion environnementale et les réflexes, mais sur PS5, ils ont enlevé tout cela (Série S n’avait pas rt non plus)- L’éclairage et l’occlusion ambiante ont été quelque peu modifiés sur PS5 (sur les sites performants et sur d’autres moins bons). Dans la zone de départ, par exemple, ils ont changé la direction de la lumière en changeant complètement l’éclairage des salles.- En sacrifiant le RT, ils ont eu la possibilité d’augmenter la résolution sur PS5. Il fonctionne à 4K dynamiques comme la série X, mais n’a pas des pics aussi bas que ceux atteints par la console Microsoft. Dans les zones où la série X est tombée en dessous de 1080p, PS5 reste au-dessus de 1260p.- En termes de performances, PS5 souffre plus de bégaiement que Xbox (surtout dans les cinématiques) à 30FPS- Les ombres de PS5 ont également subi des changements. Dans certaines régions, les ombres apparaissent plus dures que les autres plates-formes (surtout à l’extérieur).- Le filtrage anisotrope s’améliore légèrement en PS5 par rapport à la série X.- Les textures sont de la même qualité dans toutes les versions.- Sur PC, certains paramètres tels que le DOF, parallax occlusion, ray-tracing ou la distance de dessin restent au-dessus des autres versions.- Les temps de charge sont deux fois plus rapides sur Xbox Series que sur PS5. Cependant, PS5 charge plus rapidement les textures au démarrage.