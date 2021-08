Pour les quelques millionnaires qui trainent sur Gamekyo (les autres, vous pouvez fermer cet onglet de votre navigateur), sachez que Lamborghini vient de commercialiser la nouvelle Lamborghini Countach LPI 800-4 !Produite à 112 exemplaires, cette Lamborghini Collector pourra, à ne pas en douter, être vendue plus chère que votre prix d'achat !Elle sera vendue 2,64 millions d'euros, un tarif très abordable quand on sait qu'une Countach en bon état coute environ 910.000 $.

posted the 08/19/2021 at 12:35 AM by suzukube