Tales of Arise | PS5 - Xbox Series S/X - One S/X - PS4/PS4 ProXbox One:972p ~35FPSXbox One X:1872p ~35FPSPS4:1080p ~35FPSPS4 Pro:1440p ~35FPSSeries S:1440p ~45FPS & 1080p 60FPSSeries X:2160p ~50FPS & 1620p 60FPSPS5:2160p ~45FPS & 1620p 60FPSEt c'est bien ce que j'avais ressenti sur ma version Xbox Series X (j'ai explosé le cochon électrique au passage), d'être plus proche des 60 fps que des 30 fps, mais en fait on est simplement dans les 50 fps avec le VRR qui lisse le tout ^^ !D'ailleurs, vous en pensez quoi de ces framerate batard ? Ça tourne bien sur vos téléviseurs ? Moi de mon côté, sur la PS5/Series X + TV Hitachi Lidl 4K, je sens que ce n'est pas très stable (en mode résolution hein, RAS sur le mode performance)... C'est d'autant plus dommage que sur mon écran FreeSync, avec la Series S ou X, difficile de faire la différence entre 60 et 48/50 fps ! Et vous, ça donne quoi ? Résolution ou FPS ? Il y a une solution pour avoir un jeu en 45 fps (par exemple, ou 48 fps) sur un écran classique sans avoir une sensation d'irrégularité ? On est obligé d'avoir un jeu en 30 ou 60 fps sur un écran 60 hz ? Et d'ailleurs, est-ce qu'un écran 120 Hz (sans VRR) donne un bénéfice sur ce genre de jeu en étant capable de ressortir une image en 40 fps sans sourciller (je n'ai jamais essayé, mais Ratchet & Clank le permet) ?