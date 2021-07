Collectionnez vous des consoles ? Moi oui... Pour les 3DS/2DS et les Xbox ^^ !Voici la collection d'un joueur sur Reddit, et elle est impressionannte !On reconnaitra :- La Xbox Series S- La Xbox Minecraft (magnifique)- La Xbox Fortnite (magnifique)- La Xbox Gears 4- La Xbox Gears 5- La Xbox Project Scorpio- La Xbox... ?- La Xbox Cyberpunk- La Xbox Halo 5- La Xbox... ?- La Xbox Call of Duty Advanced Warfare