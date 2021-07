Hier Guerrilla a posté une offre d'emploi pour un Senior Game Writer qui devra s'occuper de concevoir des quêtes et activités pour un jeu open-world.Une offre d'emploi pour un Lead Writer a aussi été posté il y a quelques semaines. Sachant comme l'a dit Mathijs de Jonge, tout le contenu de Forbidden West est terminé donc ce n'est pas pour travailler sur ce projet, peut-être sur une future extension mais on peut remarquer que l'offre d'emploi demande une expérience sur des jeux online, ce que ne contient pas Horizon.Depuis fin 2018, Guerrilla a commencé la création d'une seconde équipe dirigé par Simon Larouche et on sait que son jeu devrait-avoir une composante online via les offres d'emplois qu'il a partagé et le profil LinkedIn d'un des employés qui a rejoint le studio pour travailler sur ce jeu parlait aussi d'open-world.On pourrait alors ce diriger vers un RPG open-world avec une composante online peut-être en vue FPS sachant que Simon Larouche a travaillé sur Killzone, Rainbow Six Siege mais aussi sur des jeux à la troisième personne comme Watch Dogs 2 ou encore le mode co-op des Gardiens de la Galaxie de Square Enix.