Trop bien le nouveau Overwatch ! Hein what. Wait. C'est Valorant ? J'sais plus...Blagues à part, Ubisoft tiens son Call of Duty / Valorant-like, reste à voir comment il va être accueilli par les joueurs... Bonne nouvelle : le jeu sera gratuit, même si ça n'avait pas réussi à Hyperscape (qui est sous respiratoire actuellement, j'ai moi même jamais réussi à vraiment me mettre dedans).Donc le jeu propose du Death Match et 6v6, tout simplement, avec un aspect compétitif très poussé.