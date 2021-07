Je regardais une vidéo de JVMag dont le sujet m'a plu (même si les joueurs ont une telle haine et rancœur contre Activision / EA, ça en devient malheureux) : doit-on payer pour des versions Next-Gen ?Ma réponse va être simple :- Non.Si je prends Battlefield 2042, la plus belle version sera la version PC, sur RTX 3090. Cette version sera également la moins chère à 59,99 € - sachant qu'au final, les effets ou le nombre de joueurs pour les versions Next-Gen du jeu ont également été développé pour ce jeu.Au final, la PS4 et la PS5 - ou la Xbox One et la Xbox Series - ont une architecture similaire, et, pour le moment, les jeux sont développés de la même façon, avec des framerate, résolutions ou effets (exemple Ray Tracing), différents selon les versions. Cela se joue à... Des différences de fichiers de configurations, ou de textures.Autant je peux comprendre la taxe "Next-gen" sur un jeu comme Ratchet & Clank Rift Apart et le nombre hallucinant de détails modélisés, autant sur un FIFA 21, j'ai vraiment du mal - pareil pour Call of Duty Cod War. Même sur un Returnal... Ça se discute. Je pense que le jeu aurait quand même mérité un petit 69,99 €, je ne suis pas sûr que l'implémentation du Ray Tracing ait fait exploser son coût de développement par rapport à un jeu PS4. A la limite, une inflation globale sur tous les jeux à 75,90 € (par exemple) j'aurais semblé plus logique que ce ciblage assez étrange (qui fout en plus à mal le Xbox Smart Delivery puisque la console ne peut pas installer la version optimale du jeu étant donné que 2 versions sont alors sur le store, comme sur PS5 en somme).La chaussure de Rivet. Je l'ai vue en temps réel en faisant la capture d'écran !Et vous, qu'en pensez-vous ?