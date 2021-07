La chaîne Youtube VK affirme avoir réglé de façon permanente le problème du JoyCon Drift avec du... Carton.Vous pouvez utiliser vos chutes de Nintendo Labo pour régler définitivement vos problèmes avec vos Joycons !Plus qu'à voir si Nintendo réagira à cette vidéo, pour, pourquoi pas, s'en inspirer pour régler définitivement ce problème qui perdure depuis 2017.

posted the 07/14/2021 at 06:23 PM by suzukube