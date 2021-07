La director's cut d'un film est un montage additionnel réalisé à partir d'une version abrégée, qui a été soit publiée à contrecoeur par un réalisateur qui n'a pas pu faire le montage qu'il souhaitait, soit parce que le temps de production devait être raccourci. (...) Dans le jeu, ce n'est pas ce qui a été coupé, mais ce qui a été produit en plus qui a été inclus. Delector's Plus alors ? Donc, non, je n'aime pas la dénomination "director's cut".

Sans faire de jeu de mot vu que l'information n'a pas été relayé hier ici, on apprend via le compte Twitter des supposés développeurs BLUE BOX Game Studios que l'introduction au trailer interactif du jeu "Abandoned" (dont ce n'est pas le nom final) sera disponible le 10 août via l'application du même nom qui elle sera disponible sur PlayStation 5 dès ce 29 juillet. Le trailer interactif qui permettra de mettre en avant les fonctionnalité de la DualSense n'a pas encore de date, ça sera plus tard en août.Rapide rappel sur les faits : Sorti de l'ombre via un poste sur le blog de PlayStation plus tôt dans l'année, le jeu Abandoned a depuis était le sujet de la théorie qu'il s'agirait en réalité du nouveau projet de Hideo Kojima ou Kojima Productions devrait-on dire, utilisant la diversion comme il se fut avec les annonces de Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain et "Silent Hills" via la demo "P.T.". Celui ou ceux derrière le compte Twitter de BLUE BOX Game Studios ont plusieurs fois démenti ce lien avec Kojima ou que leur jeu était sur la licence Silent Hill, malgré le nombre d'occurrences dont certaines pourraient simplement être fortuites ou extrapolées.Des recherches appronfondies ont permit de découvrir que BLUE BOX Game Studios a été créé en 2015, que ce studio a développé plusieurs jeux médiocres sur mobile et PC comme The Haunting: Blood Water Curse sur Steam dont le nom et le gameplay sont basé sur le dernier Fatal Frame (Maid of the Black Water), ou encore Rewind (dont Abandoned aurait été le premier chapitre de ce jeu) qui a eu un financement participatif sur Kickstarter très vite arrêté en raison qu'un "éditeur aurait investi dans le projet".Alors, studio indépendant ayant réussi à gagner de l'attention, ou ARG très bizarre tant rien ne permet de conclure à quoi que ce soit mené par non pas Kojima mais Sony ?En attendant, Kojima s'est officiellement exprimé sur Twitter... Mais au sujet de Death Stranding: Director's Cut, disant ne pas être satisfait de ce sous-titre.