Voilà, vu que tout le monde raconte sa life osef, juste pour dire à ceux qui veulent une ps5 sans se faire chier de passer par micro.Je taffais pendant les premières preco et j'avais testé les stocks en ligne sans succès de temps en temps (FUCK LES SCALPERS AU FAIT).EN FIN BREF!Je me suis dit: " balec on verra en 2022", mais j'ai quand même testé micro en pré-commande fin avril, vu que la fnac n'en faisait pas et en moins de 3 mois, sans me prendre le chou, j'ai eu le graal.Comme quoi, j'aurais dû faire ça dès le début.Bref, passez par eux ceux qui en veulent une sans se prendre la tête.PS: FUCK LES SCALPERS ET LEURS PARTISANS.