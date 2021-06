Une revue technique complète du dernier jeu de Namco Bandai Studio, un JRPG d'action stylé avec une direction artistique et une musique magnifiques. Les machines de la prochaine génération sont sous les feux de la rampe : comment se comparent la Xbox Series X et la PS5 dans leur tentative d'atteindre la pleine 4K60 ? Et la série S tient-elle le coup avec son propre objectif de 60 FPS en 1440p ? Tom creuse la question pour le savoir.- PS5 : 2160p@60fps- Xbox Series X : 2160p@60fps- Xbox Series S : 1440p@60fps- Présence de waifus dans les 3 versions, y compris sur Series S qui est une copie carbone des versions PS5/SX à une résolution inférieure, avec quelques baisses de framerate en ville à 58 fps (Voir même 56 fps lors de certains combats) ce qui est très impressionnant.- La Series X possède également ces baisses de framerates.- La PS5 possède un peu moins de baisses de framerates.- La versions PS5 charge plus rapidement que la versions Xbox Series X : En effet, on parle de 6.5 secondes de chargement seulement face aux 7.3 secondes d'attente demandées aux joueurs possédant le parallélépipède rectangle (il y a des angles droits) noir et vert de Microsoft.