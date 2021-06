Salut tout le monde,



Tout d'abord, je conseille à toutes celles et ceux qui ne veulent pas se gâcher le plaisir de la découverte de passer votre chemin car ça risque d'évoquer des détails importants concernant le jeu.



Pour les autres, j'aurais voulu savoir quelle a été votre journée préférée dans le jeu et, surtout, pourquoi ? N'hésitez pas à donner votre plus grand moment, une scène / séquence en particulier, une sensation, etc ...

Comme toujours, on est là pour parler du plaisir ressenti avec le jeu et pas pour casser le plaisir des autres.



En ce qui me concerne, je prendrai le jour 2 d'Ellie tout d'abord parce qu'elle était enfin "débarrassée" du personnage de Dina que je trouvais personnellement inutile et j'avais trouvé la scène de la révélation de la grossesse niaise et grotesque. Enfin, TLOU allait révéler tout son potentiel.



Tout d'abord, pour son game design qui offre beaucoup de possibilités (en particulier Hillcrest et la zone avec les Séraphites à la nuit tombante), l'impression de solitude qui s'y dégage, la cohérence de la progression, les séquences de "combat" (mention spéciale aux chiens) où j'ai vraiment pris mon pied (joué en mode difficile), la violence qui se dégage d'Ellie, les séquences en intérieur avec des quelques sursauts bien placés, une musique ultra viscérale, le sentiment d'avoir une journée longue et éprouvante.



Je ne compte même plus les moments qui m'ont marqué mais je vais essayer d'en dresser la liste :

- toute la partie Hillcrest

- la séquence de la voiture avec Jesse

- Ellie qui se fait attraper par un infecté et tombe dans le cours d'eau

- Le moment où on se fait prendre par surprise alors qu'on est sur un établi (bel effet de surprise)

- Ellie qui se prend une flèche (et le fameux sifflement des Séraphites)

- toute la fin de journée contre les Séraphites et ces voitures en flamme qui donnaient un super éclairage

- la séquence de l'arrivée à l'hôpital

- le dialogue, la course poursuite et l'interrogatoire avec Nora



Je dois sûrement en oublier mais j'ai trouvé cette journée quasi parfaite et a fait entrer le jeu dans une autre dimension pour moi. Bien sûr, tout ceci n'est qu'un avis personnel.



J'aurais pu mettre le jour 3 d'Ellie pour sa noirceur incroyable mais fallait faire un choix.



C'est à vous ;-)