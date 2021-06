Bonjour à tous,



Voila maintenant une semaine que je joue sur PS5 et XSX je fait donc un petit comparatif point par point pour les indécis.



Design de la machine : 1point pour la PS5 qui je trouve à un design futuriste contrairement à la XSX qui ressemble à un parpaing peint en noir.



Manette: 1 point pour la PS5 qui intègre des fonctionnalité retour haptique + gâchettes adaptatives et une prise en main bien meilleur que la manette XSX et pourtant j'ai une manette XBOX Elite 2 qui coute un bras(200€) comparé au 70€ de la dual sens.



Interface: 1 Point pour la PS5 c'est beau et fluide même si cela manque légèrement d'intuitivité par exemple pour éteindre la console.

L'interface de la XSX et pour moi un catastrophe c'est moche pas instinctif et brouillon beurk.



Les jeux next gen :1 Point pour la PS5 même si ce n'est pas encore la folie j'ai pris des grosses baffes avec ratchet et demon's souls.

Sur XBOX pour l'instant c'est le néant le vide Absolut.



La rétrocompatibilité: 1 Point pour la XSX, Microsoft à fait un véritable travail de titan les jeux des anciennes gen tournent à merveilles avec de véritables améliorations meme si sur PS5 certains jeux sont simplement sublime en 4k 60fps coucou

God of War



Le bruit: 1 point partout les deux consoles sont hyper silencieuse une fois les blu-ray éteint.



L'offre de jeu en ligne: 1 point pour le Xbox Game Pass ultimate qui n'a pas d'équivalent dans le monde du jeu vidéo 12€ par mois pour jouer à volonté c'est une offre de fou.



En conclusion selon mon point de vu la PS5 et le meilleur choix grâce à des jeux véritablement next gen et une interface cool mais la XSX deviendra aussi une console inévitable dans le futur je pense grâce au gamme pass.