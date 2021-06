Kenichiro Yoshida n'a jamais caché son envie de faire de l'anime le prochain pilier majeur de l'entertainment chez Sony Group Corporation. Après les divers investissements dans le streaming, notamment le récent rachat de Crunchyroll qui doit encore être validé par l'autorité de concurrence américaine, le géant japonais avait décidé de miser sur la licence à succès Demon Slayer pour en faire une adaptation vidéoludique via CyberConnect2 qui doit sortir d'ici la rentré au Japon (pour le moment) aussi bien sur les consoles PlayStation et Xbox que sur PC afin que la machine à cash ne s'arrête pas. Et cela semble être que le début.Une récente offre d'emploi pour un studio non nommé indique qu'un jeu de combat est actuellement en cours de développement sur PS5 avec le moteur graphique Unreal Engine 4. Et cela concerne "un célèbre manga de combat publié par un certain éditeur. Un titre que tout le monde connaît."Les rumeurs misent sur un My Hero Academia (une licence que Sony détient par le biais de Funimation et exploite déjà avec un jeu mobile) par Arc System Works.