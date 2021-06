Bon, on connaissait les problèmes d'erreur pour télécharger ses jeux eShop...Et bien depuis cet après-midi, aux USA, bonjour aux vitesses de téléchargement abusément long O_o ! Il me semble que c'est un jeu de 8go que je tente de télécharger...A l'époque de la Wii U, ça pouvait passer, c'était free. Maintenant qu'on paye pour le online, la situation a l'air de se dégrader, et surtout... Impossible de contacter Nintendo par rapport à ces problèmes O_o !Y'en a qui ont encore les problèmes de code erreur (NDLR : je viens de mettre à jour une de mes 3 consoles, si on ne met pas la console à jour, on ne peut de toute façon pas lancer l'eShop lol) ? Ou de débit ? Je précise qu'en parallèle, je télécharge à 16Mo/s Sea of Thieves sur mon PC, et Apex Legends à environ 10Mo/s...