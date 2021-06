Passez assez inaperçu, je profite de la sortie d'Advance Wars pour rappeler la présence de Tiny Metal sur Nintendo Switch (et PC).Je l'avais découvert lors2 épisodes sont déjà disponibles :Tiny MetalEt Tiny Metal Full Metal Rumble.Alors ce n'est pas Advance Wars, le charadesign n'est pas le même, mais j'ai pas mal apprécié ces 2 jeux.Il me semble que la démo de Tiny Metal Full Metal Rumble est toujours disponible ici : https://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/TINY-METAL-FULL-METAL-RUMBLE-1595198.html Vous avez également Wargroove, dans un style un peu différent.Voilà =o) !

posted the 06/16/2021 at 04:21 PM by suzukube