Selon VideoGameChronicle, Everwild aurait été redémarré de zéro à la suite du départ de son directeur créatif. Le départ de Simon Woodroffe, dont nous avions vent en octobre dernier, a laissé le jeu découvert en novembre 2019 dans une situation compliquée, ont expliqué les sources d'Andy Robinson, qui parlent d'une refonte du design et de la réalisation.



Selon des personnes proches du développement d'Everwild, la conception du jeu a essentiellement été "redémarrée à partir de zéro", ce qui signifie qu'il faudra probablement plusieurs années avant sa sortie.



Woodroffe a été depuis remplacé par Gregg Mayles, designer du Battletoads original, de Donkey Kong Country, et à la réalisation sur Banjo-Kazooie et plus récemment Sea of Thieves.



Encore longtemps à attendre

Nos confrères ont appris que les développeurs visaient désormais une sortie au mieux en 2024. Le style de jeu choisi jusqu'à il y a quelques mois pourrait lui être totalement différent. Il s'agissait d'un jeu d'aventure à la troisième personne avec de la coopération et des éléments de god game. Dieu sait ce que sa direction artistique nous réservera le jour où il arrivera enfin. Ou pas