... pas si mauvais que cela. Mais il faut lire le marché du jeux vidéo d'une autre manière.Finis l'époque où il faut un jeu majeur AAAA pour vendre une console. Place à la multitude de jeux qui donne envie d'adhérer à une marque et une philosophie !Forza Horizon 5 s'annonce exceptionnel, et Day One dans le Game Pass. Sur Xbox Series S comme X... On commence à comprendre l'intérêt de la Series S! Non, je rigole, il sera également dispo sur Xbox One FAT.Back 4 Blood sera excellent, et Day One dans le Game Pass.Hades est de retour. Et dans le Game Pass.Yakuza Like a Dragon dispo immédiatement dans le Gamepass.Shredders semble être un prometteur jeu de snowboard. Et dans le Game Pass.Gardians of Galaxy semble être très soigné niveau ambiance, même si j'ai un peu peur du gameplay,Halo Infinite a montré son multijoueur (même s'il n'a pas vraiment su rassurer sur le solo). Et ça sera top fun, j'ai hâte ^^ !Doom Eternal sera optimisé Series !Starfield sera une exclue Xbox, même si je comprends pas trop pourquoi il fallait que ce soit une priorité pour les joueurs,Babylon Fall sera une nouvelle prod de Platinum Games (même s'ils s'éparpillent trop bordel on aura Bayonetta 3 en 2040, ils ont l'air mal organisé dans ce studio, tu m'étonnes que Scalebound ait été annulé).Flight Simulator sur Series X est une baffe technique. AsoboBon, par contre, j'avoue que si on a qu'une PS5/4 à la maison, c'est sûr que y'a de quoi tirer la gueule. Et je n'attends rien de spécial de Nintendo ^^' !