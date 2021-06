OnMind utilise la technologie AMD TressFX pour le premier humain virtuel interactif en temps réel de Corée, SUA. AMD TressFX utilise votre GPU pour simuler et rendre des cheveux et des poils réalistes et de haute qualité. Cette technologie est disponible pour les développeurs sur GPUOpen.Bon perso, j'ai jamais vu des cheveux aussi raides de ma vie ! Cette technologie devrait fonctionner sur les GPU Xbox Series et PS5.