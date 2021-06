J'avoue, cela fait quelques temps que j'ai accès à la Early Access et... Je n'ai jamais eu le temps de le lancer (oui, trop occupé à acheter des skins dans Fortnite, et à récupérer des coffres dans Overwatch. A presque 37 ans, on ne change pas ses mauvaises habitudes).Et... J'ai décidé de commencer en live le début de cette aventure ^^ !Et... Je dois avouer être parti d'un mauvais pied. Moi qui aime les univers grands et colorés, j'avoue que me retrouver dans une ambiance assez sombre en début de partie m'a vite désenchanté. Associés à des animations assez raides des personnages, et une liberté de mouvement restreinte, je me suis rapidement mis à penser : tout cela ne me plait pas des masses...Et pourtant : après quelques minutes de jeu et avoir passé le (long) prologue, on se retrouve enfin dans une premier village de la planète Héryon, avec une zone bien plus grande, et là j’ai pu sentir mon premier : Wow, la direction artisitique claque ! J’ai été très surpris de découvrir un cycle jour/nuit et une météo dynamique qui permet de redécouvrir les zones à différents moment de la journée. Et c’est là que je me suis rappelé que Midgar Studio est un tout petit studio de jeu vidéo. Seuls 13 développeurs ont participé à son développement, et le jeu n’est vendu que 29,99 € sur Steam… et même 24,99 € actuellement, en promotion !Je me suis rendu compte que j’étais beaucoup trop exigeant sur le jeu, mais quelque part, c’est une bonne chose : j’étais en train de le comparer à des titres vendu 70 € avec des équipes composés de centaines – voir de milliers – de développeurs… Et je pense que cela montre bien quel tour de force a réussi ce petit studio ^^ !Même au niveau charadesign, la rencontre de Sélène, prêtresse, m’a fait changé d’avis du tout au tout : la voilà ma future Waïfu d’Edge of Eternity ! Car avant sa rencontre, je dois avouer qu’à part le héro principal, Daryon, que j’aime appeler “LE DARON”, le charadesign ne m’avait pas particulièrement séduit… Sélène, elle, a su me marquer et j’ai déjà envie de rencontrer d’autres protagonistes dans le jeu !En parlant gameplay, si l’on reste sur des zones à explorer plutôt classique (présence de murs invisibles, monde non ouvert, impossibilité de sauter), il faut avouer qu’ils ont quand même l’avantage d’être très variés. Passer des plaines à la montagne se fait dès le début de l’aventure et ça permet de casser la lassitude qui pourrait s’installer. Et parlons des combats : mêlant tour à tour classique, à la Final Fantasy, mais avec une gestion des déplacements durant les combats, à la manière des jeux de stratégie, celui-ci est curieusement beaucoup plus riche qu’il ne laisse à paraître au premier abord. Vous pourrez par exemple activer des armes sur le terrain en étant plusieurs autour de celles-ci, et dans certains cas, vous pourrez même utiliser des éléments du terrain à votre avantage (ou désavantage) durant les combats ! Votre positionnement par rapport à l’ennemi est également pris en compte : vous ferez plus de dégâts en frappant un ennemi de dos que de face…Et pour finir, il serait malhonnête de ne pas dire un mot sur la majestueuse bande son, qui m’a laissé penser à du Final Fantasy, mais ce n’est pas un hasard : alors certes, je n’ai pas visé juste en pensant à FF, mais c’est tout de même Yasunori Mitsuda qui s’est chargé d’une partie de celle-ci ! Il a entre autre composé des musiques pour Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2, Soul Sacrifice et Kid Icarus Uprising ! Les plus anciens le connaissent pour son travail sur Chrono Trigger, Tobal n°1 et Xenogears. Rien que cela !En arrêtant mon aventure (pour la reprendre plus tard), je ressors plutôt intrigué de ma session de jeu – et c’est plutôt un bon signe. Quelle est donc cette corosion, une maladie qui semble toucher de nombreuses personnes et qui est hautement contaminante (toutes ressemblance avec le COVID-19 est un pur hasard, puisque le développement du jeu a commencé il y a 6 ans maintenant) ? Quelle est son incidence, au-delà du fait de transformer des éléments organique du corps en éléments métallique ? Quels sont donc ces armes qui semble protéger contre celle-ci ? Nous verront tout cela dans nos prochaines sessions d’Edge of Eternity ^^ !