GAMEKYO ne me quitte pas

Il faut oublier les pannes

Tout peut s'oublier

Les @ qui s'enfuit déjà

Oublier le temps des fake News

Des malentendus sur les FPS

Et le temps perdu a répondre dans le vent

À savoir comment leurs faire entendre raison

Oublier ces heures de copier coller

Qui tuaient parfois des links 49

À coups de pourquoi il est pro N/S/X

Le cœur du bonheur en 4K

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas