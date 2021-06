En vrai, je ne sais pas du tout d'où sortent toutes ces informations, ni si elles sont fiables.Voici un résumé des rumeurs, basé sur l'article de Frandroid :+ C’est le journaliste Takashi Mochizuki qui suit de près cette affaire pour le site Bloomberg, et qui a récemment affirmé que Nintendo préparerait bien un nouveau modèle compatible 4K pour 2021.+ Nintendo aurait demandé aux développeurs de préparer des jeux « 4K ready ».+ D’après Bloomberg, cette nouvelle Nintendo Switch commencerait sa production en masse à partir de juin 2021.+ Plusieurs noms ont donc été évoqués comme New Nintendo Switch, à l’image de la New 3DS en son temps, ou Super Nintendo Switch en hommage à la Super Nintendo.+ L’un des premiers grands changements de ce nouveau modèle serait l’utilisation d’un écran OLED de 7 pouces fabriqué par Samsung+ En revanche la définition de 1280 x 720 pixels seraient toujours la même, ce qui signifie que la densité de pixels serait en baisse.+ L’écran de 7 pouces pourrait entrer dans un châssis de la même taille que le modèle classique+ Les JoyCon seraient redesignés+ Le modèle classique que l’on connait aujourd’hui utilise une puce Nvidia Tegra X1 dont la technologie, que ce soit au niveau du CPU Cortex A57 ou de la puce graphique Maxwell, date de 2014, soit l’époque d’un Galaxy S5 de Samsung. Chez Nvidia, c’est l’équivalent du lancement des GTX 970/980 dans les PC de bureau+ Cette nouvelle Nintendo Switch bénéficierait d’une toute nouvelle puce de Nvidia qui intégrerait la fonction DLSS pour afficher les jeux en 4K. Ce serait très intelligent de la part de Nintendo, car la technologie DLSS permet de passer d’un jeu dont le rendu est en HD 720p ou 1080p, à un rendu 4K grâce à l’IA. Elle s’active par des Tensor Core dédiés sur la puce, indépendants des Shader Core qui servent au rendu 3D des jeux.+ En d’autres termes, ce serait une solution idéale pour offrir des jeux avec un affichage 4K sur les téléviseurs, mais du jeu en 720p en mobilité en activant ou non les Tensor Core selon la situation. Cette hypothèse est également renforcée par la mention explicite d’une gestion de la 4K dans la mise à jour d’avril du système de la Switch.+ La nouvelle Switch devrait bénéficier de titres exclusifs qui ne sortiraient pas sur la Switch et la Switch Lite, et ce, dès son lancement.+ D’après plusieurs analystes, Nintendo pourrait lancer sa console à 400 euros.Voilà pour ces rumeurs... Ca me parait à la fois crédible et surréaliste personnellement ^^' ! Et l'annonce en juin pour une sortie en septembre ne risque-t'elle pas de faire chuter les ventes pendant 1 trimestre entier ?