Pour les (quelques) sceptiques pensant que le deal Sony / Epic Games allait remettre en question le compatibilité de l'Unreal Engine 5 sur Xbox Series X, Digital Foundry a pu faire tourner la célèbre démo... Sur Xbox Series X !L'occasion d'en apprendre plus sur les techniques utilisées par cette démo. En tous cas, graphiquement, ça arrache la mâchoire !Je n'ai pas spécialement l'envie de faire un résumé de la vidéo, mais vous êtes libre d'en faire un article, ou d'en poster un dans les commentaires.

posted the 05/26/2021 at 07:12 PM by suzukube