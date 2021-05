Masahiro Sakurai, le directeur de jeux tels que Kirby et Super Smash Bros, envisagerait sa retraite. Il a également discuté de son intention de mettre fin à sa populaire chronique dans le Famitsu après la sortie des deux derniers combattants de Super Smash Bros Ultimate, soit cette année.Le réalisateur de Smash mentionne que l'idée de la retraite est venue pendant la Golden Week. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à penser à sa vie après les jeux vidéo. Plus précisément, Sakurai a déclaré qu'il avait «un certain penchant» en ce qui concerne l'idée d'une retraite anticipée. «Tout doit prendre fin à un moment donné».

posted the 05/26/2021 at 10:47 AM by guiguif