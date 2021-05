Hop, petite expérience sociale :Voici une vidéo Blind Test du début de Resident Evil VIII (attention Spoiler du coup). Il s'agit de la version Xbox Series S, vidéo lissée à 30 FPS (sinon vous allez regarder le nombre de FPS mes petits malins), jeu capturé en 1080p, le tout posé sur une vidéo 4K pour ne pas altérer chacune des images. Pas de traitement vidéo sur les couleurs, et ce sont EXACTEMENT les même réglages de colorimétrie. J'ai également le HDR off (je ne sais pas comment capturer un jeu en HDR ou en faire le montage).Alors, quelle vidéo est avec le Ray Tracing activé, et laquelle est sans le Ray Tracing ^^ ?Au-delà de cette vidéo, je suis étonné du niveau de rastérisation atteint par le RE Engine, au prix d'un coup très minime sur les performances. Je lisais un article ( https://appuals.com/ray-tracing-vs-rasterized-rendering-explained/ ) qui explique les avancées du Ray Tracing, mais également ses limites (puisque les éclairages doivent être cohérent pour donner le rendu lumineux que l'on veut pour la scène).Attention : Le Ray Tracing reste une fabuleuse avancée technologique, c'est juste que ce Resident Evil, je cherchais vraiment à comprendre pourquoi je ne voyais pas "vraiment" de différence "in-game" ^^ ! J'ai toujours cette sensation de D.A. différente au niveau de la lumière, tout simplement ^^ !Bonus : Metro Exodus Enhanced sur RTX 3080 :

posted the 05/08/2021 at 01:03 AM by suzukube